Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Veneziaha fatto chiarezza anche sulla formula dell'acquisto didalla, formalizzata nelle scorse settimane: "La vendita di Tessmann può essere sembrata difficile, si può pensare che abbia fatto perdere tempo, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo di cederlo a una cifra buona, Nicolussi Caviglia era stato individuato come sostituto. L'acquisto dalla Juventus era stato pensato con una formula per la quale potesse essere considerato un nostro giocatore. Il riscatto non cambia in base alla categoria".