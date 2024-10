Le parole diin conferenza stampa:IL VENEZIA - "La dirigenza mi ha convinto subito con il progetto. Il mister mi è piaciuto subito per le idee che ha e che trasmette. Mi sono integrato subito bene in una società solida con un progetto chiaro. Siamo secondo me su un buon percorso".DIFFERENZA CON LA JUVENTUS - "Non ci sono troppe differenze, perché alla fine alla domenica entri in campo per vincere, cambia poco la squadra. L’importante è sentirsi parte di qualcosa di grande".LE SECONDE SQUADRE - "Personalmente mi ha aiutato molto alla Juve a fare quello step intermedio fra la Primavera e la prima squadra".LA JUVENTUS - "Chiellini a livello umano, ti dà consigli da tutti i punti di vista. A livello tecnico anche solo guardandolo negli allenamenti Pjanic. In allenamento capitava di vedere certi comportamenti tecnici che lo vedevi che era di un’altra categoria. Anche Pogba? Sicuramente, un altro che si vedeva subito essere di un’altra categoria e un punto di riferimento per noi giovani".