Hansnel mirino delle neopromosse in Serie A. Stando a Sky Sport, anche ilè sulle tracce del centrocampista valdostano classe 2000, che a breve potrebbe lasciare la. Oltre ai lagunari, per lui si è mosso anche il, che sta spingendo sul mercato e ha già acquisito un attaccante esperto come Andrea Belotti. I bianconeri valutano il giocatore circa 10 milioni di euro. Nella stagione appena terminata Nicolussi Caviglia ha collezionato appena 10 presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 356 minuti. A 24 anni, sicuramente ambisce a trovare più continuità.