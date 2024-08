Bianconero fin da bambino,non poteva che far emozionare tutti i tifosi dellanel momento del suo saluto. Passato al Venezia a titolo definitivo, il centrocampista classe 2000 ha condiviso sui suoi profili social un video con alcuni dei momenti più belli della sua esperienza a Torino, dalle giovanili alla Prima squadra - con cui ha anche vinto diversi trofei tra cui la più recente Coppa Italia - passando per Primavera e Next Gen. "Un saluto a chi mi è stato Compagno in questi anni, sul campo e sugli spalti. La vita è la più bella delle avventure! Vi voglio bene. Hans", il suo messaggio.