Nicolussi Caviglia ex di Juventus-Venezia: il percorso in bianconero

Perché la Juventus lo ha ceduto

Che serata per Hans, che tornerà all'Allianz Stadium da avversario. Ci ha già giocato contro la, quando era alla Salernitana, ma in quel caso, si sentiva ancora a tutti gli effetti un giocatore bianconero essendo sotto il controllo del club. Adesso no, il Venezia ci ha puntato concretamente e lo riscatterà a titolo definitivo entro poco ( qui i dettagli dell'operazione ).Nicolussi Caviglia ci ha passato una vita a Torino, con la maglia bianconera. Dalle giovanili, facendo tutta la trafila fino alla Next Gen e poi alla prima squadra. In mezzo il grave infortunio e la risalita, con il Sud Tirol e la Salernitana.dimostrando di essere all'altezza del palcoscenico. Non un "premio" ma la conseguenza di chi ha sempre lavorato e creduto perché ciò potesse accadere.Oltre ai suoi vecchi tifosi e gli ex compagni, ritroverà, con cui, come raccontato da Tuttosport, quando era bambino faceva il viaggio insieme da Aosta a Torino per gli allenamenti. Sono passati tanti anni e per poco non sono riusciti a giocare con la prima squadra insieme. La promozione del difensore è arrivata nell'estate in cuiA Venezia però, Hans sta dimostrando tutto il suo valore. Titolare inamovibile per Di Francesco, già autore di tre goal in 13 presenze. Senza dubbio, tra tutti i giocatori che hanno lasciato la Juventus in estate,E questa sera riceverà l'applauso dell'Allianz Stadium, come merita chi ha un percorso come lui.