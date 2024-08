Nel frattempo, un'altra operazione in corso riguarda Nicolussi Caviglia, il cui stipendio di 700.000 euro è significativamente inferiore rispetto agli altri giocatori in uscita. Il giovane centrocampista è vicino al trasferimento al Venezia, con l'accordo che prevede una cifra di 4 milioni di euro più 1 milione di bonus. Questo trasferimento rappresenta una mossa strategica per la Juventus, contribuendo a liberare risorse e semplificare la gestione del bilancio del club.



L'affare si era precedentemente bloccato a causa del mancato approdo di Tessman alla Fiorentina. Al momento il passaggio del centrocampista è ancora fermo, ma il Venezia e la Juve potrebbero fare a prescindere l'operazione.