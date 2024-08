Cristiano Giuntoli sta preparando il terreno per un’importante operazione di mercato in uscita che potrebbe favorire il rafforzamento della Juventus. Il 24enne centrocampista Nicolussi Caviglia è ormai prossimo a lasciare i bianconeri per trasferirsi al Venezia, con la trattativa che si trova in una fase avanzata ma ancora non conclusa.L'accordo traè sostanzialmente definito: la cifra per la cessione di Nicolussi Caviglia è fissata a 5 milioni di euro. Questo importo rappresenta un contributo significativo al tesoretto che la Juventus intende destinare per l’acquisizione di Nico Gonzalez, obiettivo di mercato prioritario.