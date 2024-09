Juventus, quanto ha giocato Fagioli?

Nel match di oggi tra, stando a quanto rivelato ieri in conferenza stampa da Thiago Motta,avrà la possibilità di scendere in campo dal primo minuto, preferito a Manuel Locatelli che probabilmente aveva bisogno di rifiatare.Ma quanto ha giocato finora il centrocampista piacentino? In questa prima parte di stagione Fagioli ha collezionato in totale 5 presenze, di cui una in Champions League contro il PSV Eindhoven (nella fase finale del match), per un totale di 224 minuti distribuiti poi tra le gare contro Como, Verona (giocata dall'inizio), Roma ed Empoli. Oggi la grande chance di mettersi in mostra da titolare e provare a guadagnarsi altre occasioni.