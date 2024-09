C'è una certa apprensione in casaper le condizioni di, uscito nel finale del derby di domenica per un problema fisico dovuto a un affaticamento. Gli esami odierni hanno però evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana: di fatto il centrocampista azzurro sarà out fino a dopo la sosta, pertanto salterà i tre prossimi impegni della squadra nerazzurra e punterà a tornare per la gara contro la Roma del 20 ottobre. Come sempre in questi casi, la situazione sarà comunque monitorata giorno dopo giorno, pertanto non può essere certa al momento la sua presenza per il big match contro ladel 27.