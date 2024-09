Un passo indietro pernel match tra, dopo la bella prestazione - con tanto di goal - in Champions League. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.A destra senza verve né guizzi, in reciproco controllo con Olivera. Ci chiediamo perché Motta non lo abbia spostato al centro, con Weah a destra.Un paio di intuizioni, ma pure qualche sbavatura di troppo. Non ha paura di nulla, men che meno di gettarsi su ogni pallone, anche se gira a vuoto a tratti.Un paio di colpi deliziosi e stop, si vede poco, anche perché la Juve non attacca. L’argentino si salva per l’applicazione nei rientri e lo spirito di sacrificio.