Nico Gonzalez in gruppo: titolare in Colombia-Argentina?

Il ballottaggio

Già da un paio di giorni si era capito che Nico Gonzalez non erano tali da destare preoccupazioni. L'argentino ha smaltito la botta presa contro il Cile ed è rimasto infatti in ritiro.in cui sono arrivate conferme ulteriori che sta bene ed è a disposizione per la sfida contro la Colombia, in programma questa sera alle 22:30.Come riportato da TyC Sports,Sta bene ed è recuperato. Sarà quindi convocato regolarmente dal commissario tecnico, Luis Scaloni, che però dovrà decidere se schierarlo da titolare o lasciarlo fuori. Considerando l'acciacco fisico che ha avuto, in casa Juventus ovviamente c'è la speranza che il giocatore possa partire dalla panchina senza rischiare ulteriori problemi fisici.Scaloni dovrà scogliere questo dubbio tra lo juventino e il centrocampista del Real Betis. Nico poi è atteso alla Continassa nella giornata di giovedì, a due giorni dalla trasferta di Empoli, in cui a questo punto possiamo dare per certa l a sua presenza, almeno tra i convocati.



