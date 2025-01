Nico Gonzalez titolare contro il Milan?

Nico Gonzalez, dopo la grande prestazione di Monza, non è sceso in campo nel corso del mach contro la Fiorentina. L'argentino, infatti, non era al top della condizione e - alla luce del lungo stop - è stato gestito in maniera oculata da Thiago Motta in vista dei prossimi impegni. Il calciatore è partito con il gruppo squadra alla volta di Riyadh, dove la Juve debutterà in Supercoppa italiana sfidando il Milan. Anche per Nico Gonzalez, dunque, si concretizza la possibilità di giocarsi il suo primo trofeo da calciatore bianconero. Ma il classe 1998 sarà titolare contr i rossoneri?In attesa che Thiago Motta sciolga i dubbi di formazione in vista della sfida contro la squadra di Sergio Conceicao, la sensazione è che Nico Gonzalez possa partire inizialmente dalla panchina. Il favorito per occupare un posto nell'undici titolare sull'out di destra è Francisco Conceicao. Nemmeno sulla trequarti dovrebbe esserci posto per Nico Gonzalez: alle spalle dell'unica punta Vlahovic, infatti, dovrebbe agire Koopmeiners. Sono poche, dunque, le chance di Nico di partire dal primo minuto, ma quel che è certo è che il suo innesto a gara in corso potrebbe essere un fattore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui