Un compleanno passato in panchina non è forse il regalo più desiderato per un calciatore, ma per, che oggi compie 22 anni, potrebbe essere un’occasione preziosa. Dopo cinque partite da titolare in soli 19 giorni, comprese le fatiche contro ilmercoledì scorso, e una botta alla caviglia destra, il talento portoghese avrà modo di rifiatare questa sera nella sfida tra Juventus e Venezia.Thiago Motta ha deciso di concedergli un po’ di riposo, scegliendocome titolare sulla fascia destra. Tuttavia, l’eventuale necessità di maggiore freschezza offensiva nel finale potrebbe riportare in campo Conceição oppure - ed è la vera notizia della giornata -, che finalmente torna a disposizione dopo un lungo stop.L’argentino, uno dei colpi più importanti del mercato estivo della, è assente dai campi da oltre due mesi. Il suo infortunio risale al 12° minuto della sfida contro il Lipsia in Champions League, quando una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra lo costrinse a fermarsi. La prognosi iniziale prevedeva un recupero in 3-4 settimane, ma i tempi si sono prolungati fino ad oggi.L’assenza diha privatodi un giocatore dalle qualità uniche: tecnico, rapido e fantasioso, oltre che in grado di adattarsi a più ruoli nel reparto offensivo. La sua capacità di sostituire Dusan Vlahovic in caso di emergenza - pur non essendo una prima punta - è mancata, così come la sua incisività sulla fascia.Nonostante l’assenza dell’argentino, laha potuto contare sull’esplosione di. Il giovane portoghese ha stupito per la rapidità con cui ha fatto suo il ruolo di attaccante destro, mostrando non solo efficacia sotto porta ma anche una straordinaria capacità di puntare e superare l’uomo. Tuttavia, la fatica si fa sentire, e il turno di riposo contro il Venezia potrebbe rivelarsi decisivo per preservare la sua brillantezza.Il ritorno di Nico Gonzalez, lungi dall’essere un problema per, potrebbe trasformarsi in una risorsa fondamentale. La presenza di un concorrente di alto livello non farà altro che stimolare il portoghese a migliorarsi ulteriormente, consentendogli di alternarsi con maggiore efficacia e garantendo a Thiago Motta opzioni offensive di assoluta qualità.