non potrà essere in campo con lanemmeno nella stracittadina di sabato contro il. Il suo rientro è stato ancora rinviato e lo si vedrà solo dopo la sosta, che trascorrerà alla Continassa evitando di raggiungere la Nazionale argentina nonostante la convocazione arrivata nei giorni scorsi. E con il derby saranno già otto le partite saltate tra campionato e Champions League dall'esterno classe 1998, che in tutta la scorsa stagione alla Fiorentina non era andato oltre i dieci forfait per infortunio.Nico è stato costretto a fermarsi nei primi minuti del match contro il Lipsia, quando i bianconeri avevano già dovuto incassare lo shock del grave problema di Gleison Bremer. Gli esami svolti in seguito hanno fatto emergere una lesione al retto femorale della coscia destra, dalla quale sembrava potesse recuperare entro, massimo, la fine di ottobre. Inizialmente, quindi, non c'era stata eccessiva preoccupazione tra i tifosi, che contavano di rivederlo presto in campo.Per capire meglio la questione e dare un senso al suo lungo stop, però, bisogna un po' riavvolgere il nastro e ricordare che l'argentino non è nuovo a infortuni di questo tipo. La lesione muscolare più recente, quindi, ha spinto lo staff medico e tecnico della Juventus ad affrontare il suo percorso di recupero con la massima prudenza, una linea sposata dallo stesso giocatore che, non sentendosi sicuro, ha preferito prendersi il tempo necessario per guarire ritardando il suo ritorno in campo e lavorando da solo con gli specialisti della Continassa. Servirà ancora un po' di pazienza, dunque. Il "secondo" debutto in bianconero di Nico avverrà dopo la sosta.