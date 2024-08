Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceicao titolari in Juve-Roma?

Rispetto alla partita contro l'Hellas Verona è cambiato tanto per laIl tecnico si ritrova infatti con tante soluzioni in più dal centrocampo in avanti. Dall'infermeria non è stato recuperato nessuno maTutti e tre si sono allenati con la squadra negli ultimi giorni eNessun dubbio quindi sul fatto che Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao saranno convocati per Juventus-Roma, il primo big match della stagione bianconera. Ma giocheranno titolari? Ecco cosa filtra sul loro impiego.Koopmeiners non si allenava in gruppo da inizio agosto e ha giocato solo le prime amichevoli con l'Atalanta. Non ha quindi sulle gambe un grande minutaggio.Chi potrebbe avere più minutaggio è invece Nico Gonzalez, che si allena da più giorni con la Juve. Tra i nuovi acquisti, è l'ex Fiorentina ad avere più chance di partire dall'inizio considerando anche la capacità di giocare su entrambe le fasce. Infine, Conceicao, che può diventare l'arma in più a partita in corso, e non solo per la gara di domani.



