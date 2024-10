Quando torna Nico Gonzalez?

Il problema con la p maiuscola è quello capitato a Gleison Bremer , ma anchesi è dovuto arrendere durante la sfida di Champions League trae Lipsia. "Lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra", la diagnosi emersa ieri dagli esami effettuati al JMedical, che potrebbe costringerlo ai box per circa tre settimane. Stando a Tuttosport, infatti, l'esterno argentino salterà, oltre ovviamente alla gara di domenica contro il Cagliari, anche quella del 19 ottobre contro la Lazio e, con tutta probabilità, non sarà rischiato nemmeno per lo Stoccarda.La data del possibile rientro diventa quindi il, che coincide con il big match di San Siro contro l', salvo ulteriori complicazioni. La buona notizia è che, restando su quel lato di campo,è sulla via del recupero dal problema alla caviglia e che, soprattutto, la Juventus è ormai certa di avere un'arma in più: quelche, per quanto Thiago Motta lo consideri più uno "spaccapartite", ora vuole prendersi tutto, andando a completare il tridente classico composto da Dusan Vlahovic al centro e Kenan Yildiz sull'altra fascia.





