Juventus, quando può arrivare Nico Gonzalez?

Lavuoleed in fondo anche Nico Gonzalez vuole la Juventus. Il giocatore può essere decisamente unper Thiago Motta. Il tecnico infatti sugli esterni può contare soltanto su Timothy Weah e Kenan Yildiz. Nico è duttile, può giocare sia a destra che a sinistra e volendo pure al fianco o alle spalle di Dusan Vlahovic. Insomma, pare essere un giocatore che vale per quattro ed ecco che la Juventus vuole chiudere in fretta l'affare così da regalarlo a Thiago prima dell'esordio in campionato in programma settimana prossima contro il Como.La volontà, come detto, è quella diLa Fiorentina però dal canto suo vuole prima concludere la trattativa che porterebbe a Firenze Albert Gudmundsson dal Genoa. Soltanto in seguito lascerebbe partire Nico. La cifra dovrebbe essere attorno ai 30 milioni che la Juventus potrebbe mettere a bilancio l'anno prossimo qualora la Fiorentina accettasse la formula del prestito per questa stagione. Le sensazioni sono positive ma Giuntoli nemmeno è partito per Göteborg dove la Juventus giocherà questo pomeriggio perchè vuole accelerare e chiudere e vuole farlo in fretta.

