Nico Gonzalez è diventato, nella serata di domenica 25 agosto, un nuovo giocatore della Juventus. Intervistato dai canali ufficiali bianconeri, rilasciando le sue prime dichiarazioni da calciatore della Vecchia Signora, in attesa di scendere in campo con i suoi nuovi compagni e agli ordini del suo nuovo allenatore Thiago Motta:"Uno quando è giovane inizia a pensare in grande. Arrivare oggi in questa squadra, in questo club lo è. Ora non vedo l'ora di andare in campo e giocare con la squadra"."Indossare la maglia della Juve è un sogno. Sono venuto qui per vincere, non esistono altre parole. O vincere o vincere"."Con Vlahovic non abbiamo parlato perché non voleva mettere in difficoltà nessuno; non vedo l'ora di vederlo nello spogliatoio. Bisognava aspettare il momento giusto per capire quello che sarebbe accaduto. Non vedo l’ora di vederlo nello spogliatoio"."l dribbling e calciare in porta. Secondo me sono troppo forte di testa, ho un buon timing. Vediamo se posso fare un paio di gol di testa”.Sono troppo forte di testa, ho un buon timing"."Farò tutto il possibile per vincere ogni partita, darò sempre il 100%. Fino alla fine, un abbraccio grande".





