Nico Gonzalez in campo in Hellas Verona-Juventus?

La possibilità chepossa essere convocato per la partita contro il Verona nella seconda giornata di Serie A è nulla. Perché ciò accada, sarebbe necessario completare tutte le procedure burocratiche, comprese le visite mediche e la firma del contratto, entro la mattinata di domenica 25 agosto.Il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, è atteso in serata poi il suo arrivo.., e l'iter delle visite mediche da solo richiede generalmente più di una mattinata per essere completato.Anche se le visite mediche e la firma del contratto dovessero avvenire domani, i tempi tecnici per il deposito del contratto e l'inserimento del giocatore nelle liste sarebbero estremamente stretti, rendendo molto difficile, salvo sorprese, la possibilità che Nico González sia disponibile per il match contro il Verona.





