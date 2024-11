Nico Gonzalez convocato con l'Argentina

ha ricevuto una notizia entusiasmante, la Juventus probabilmente un po' meno entusiasta lo era. Nonostante le ultime settimane difficili, l'attaccante è stato convocato dalla Nazionale argentina per i prossimi impegni internazionali.Un riconoscimento importante per il talento bianconero, reduce da uno stop per infortunio muscolare, e che ora punta a rientrare in campo giusto in tempo per il derby contro il Torino, nella speranza di essere al massimo della forma per la Selección.Nonostante il recente infortunio, il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha deciso di inserire Nico Gonzalez nella lista dei convocati per le qualificazioni mondiali. Un segnale di grande fiducia per l'attaccante, che nelle ultime stagioni ha dimostrato costanza e affidabilità, guadagnandosi un posto di rilievo sia con la maglia della Fiorentina sia ora con quella della Juve.L'infortunio muscolare, che lo ha tenuto lontano dai campi per alcune settimane, aveva destato preoccupazioni tra i tifosi, ma la convocazione dimostra quanto Scaloni creda nelle qualità del giocatore. E quanto, ormai, il suo rientro sia praticamente imminente.