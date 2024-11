Nico Gonzalez partirà con l'Argentina?

Ieri è arrivata la notizia della sua convocazione da parte dell', decisamente buona per lui ma forse un po' meno per la. Non è detto, però, chedirà sì alla sua Nazionale, considerando che è fermo da oltre un mese (dal 2 ottobre, per la precisione) e che solo ora sta iniziando a vedere la possibilità di un rientro in campo con i bianconeri, con cui dopo un buon inizio ha già saltato sette partite tra campionato e Champions League.Stando a La Gazzetta dello Sport,valuterà nelle prossime 48 ore se potrà riaverlo per il derby di sabato o soltanto dopo la sosta, quando il primo impegno dei bianconeri sarà quello a San Siro contro il Milan. In questo secondo caso, però, con tutta probabilità Nico non partirà con l'Argentina ma rimarrà alla Continassa, con l'obiettivo di recuperare al 100% dall'infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi proprio sul più bello. Un viaggio oltreoceano, comunque, è sicuramente evitabile.