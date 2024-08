Nicoè pronto a diventare un nuovo attaccante della, proseguendo una tradizione ormai consolidata di trasferimenti tra la Fiorentina e la squadra bianconera. Dopo trattative serrate tra Torino e Firenze, l'esterno d'attacco argentino, noto per indossare la maglia numero 10, seguirà le orme di Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che hanno compiuto lo stesso percorso negli anni recenti.L'affare è ormai concluso, con i dettagli principali già definiti. Tuttavia, restano da completare alcuni passaggi burocratici che potrebbero influire sulla sua disponibilità immediata. Lasta cercando di accelerare i tempi per rendere Nico González disponibile già per la prossima partita contro il Verona, in programma venerdì. La convocazione dipenderà dalla rapidità con cui verranno finalizzati gli ultimi dettagli contrattuali e registrati i documenti necessari. Se tutto andrà secondo i piani, c'è una buona possibilità che l'attaccante argentino possa essere incluso tra i convocati per il match.