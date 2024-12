Le parole diin conferenza stampa dopo- "Con questo spirito avremo dei vantaggi. A Lecce ci è mancata questa roba qua, lo rimarco sempre. Con questo atteggiamento, questo coraggio, almeno con le piccole possiamo vincere".- "Ci dà più equilibrio ma per tanto tempo non avevamo i centrocampisti con la gamba giusta. Ci siamo inventati Birindelli mezzala per ripartire, la squadra è più solida così ma ci sono mancati i giocatori, Bianco e Bondo per non so quante partite...".- "Dobbiamo prendere goal più "belli", questi sono un po' regalati, erano evitabili. Dobbiamo trovare quella solidità che era il marchio di fabbrica, oggi commettiamo ingenuità. La Juventus non ha fatto chissà cosa, le ali erano pericolose ma andavamo a raddoppiare... Ogni volta c'è qualcosa che ci fa andare sotto, dovremo cercare di evitarlo"."Lo abbiamo percepito anche prima, la classifica era così anche l'altra settimana. Può essere una questione tattica o mentale, la percezione del pericolo ce l'abbiamo da qualche settimana".- "A volte possiamo giocare con due trequartisti e a volte con due dentro, adesso Sensi si sta riprendendo ma finora non poteva fare 45 minuti forte. Valoti si è fermato, Pessina e Gagliardini sono fuori, oggi ci siamo inventati Birindelli mezzala ma non c'è abbondanza. Lui ha giocato benissimo con tanti compiti, lui quello che dice fa e ha pure segnato. Quando ho visto che aveva segnato ho detto: "La vinciamo". Meritavamo qualcosa in più".- "Non mi piace piangere, per me ha allargato il braccio ed era dentro l'area ma lo rivedranno".