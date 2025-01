Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano conferme: come annunciato da Fabrizio Romano,è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo dell', club che milita nella massima competizione calcistica dell'Arabia Saudita (Saudi Pro League, SLP). Pilastro delladietro la scrivanianel recente passato (e negli anni precedenti da giocatore), il dirigente ceco si era dimesso dalla carica di vice presidente dei bianconeri quasi tre anni fa con il caso plusvalenze, per poi essere inibito per otto mesi (una sentenza ribaltata in seguito, in appello, dopo il suo ricorso). Ora un nuovo inizio, in una realtà emergente del calcio mondiale.