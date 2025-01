Le prime parole di Pavelda direttore sportivo dell'Al Shabab, ai media arabi:"Mi piacciono questi colori (bianconero è il colore dell'Al Shabab ndr) ed il club mi ha chiesto di venire qui. Sono felice di aver fatto questo. Vorrei portare qualcosa di me, la mia esperienza nel calcio, la mia determinazione e la dedizione al lavoro. Vorrei vincere anche qui. Sappiamo cosa faremo per questo team, ma in questo periodo vorrei controllare il team. Studierò la rosa prima di muoverci, ma penso che siamo una squadra molto molto buona. Ma vogliamo essere i migliori".