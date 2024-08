Pallone d’Oro e uno degli stranieri con più presenze in



Buon compleanno Furia Ceca!

"Pallone d'Oro e uno degli stranieri con più presenze in bianconero. Buon compleanno Furia Ceca!". Così lafesteggia, giocatore storico e vice presidente negli ultimi tempi, prima della rivoluzione che ha portato all'attuale assetto societario: oggi, 30 agosto, nel giorno in cui spegne 52 candeline, la Vecchia Signora non si è dimenticata di riservargli uno speciale messaggio di auguri sui social, subito condiviso dai tanti tifosi che lo hanno tanto apprezzato in campo prima e in dirigenza poi. Guarda il post qui sotto.