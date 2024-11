LE PARTITE

Domenica 17 novembre

Ore 15:00 | Irlanda Under 21-Svezia Under 21 - Amichevole

Ore 20:45 | Israele-Belgio - UEFA Nations League

Ore 20:45 | Italia-Francia - UEFA Nations League

Giovanili

Ore 12:30 | Austria U18-Repubblica Ceca U18 (Amichevole)

Ore 15:00 | Italia U18-Svizzera U18 (Amichevole)

Oggi è una domenica azzurra: alle 20.45 l’Italia, già qualificata ai quarti di finale di Nations League, affronta una sfida di prestigio contro la Francia a San Siro.Nella stessa competizione, il Belgio di Mbangula sfiderà Israele, mentre Rouhi, dopo l’ottima prestazione di qualche giorno fa, torna in campo con la Svezia Under 21 per una seconda amichevole consecutiva contro l’Irlanda.