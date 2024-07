La situazione di Buffon



La decisione sul futuro

L'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 per mano della Svizzera negli ottavi di finale ha scatenato una crisi profonda all'interno della Nazionale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). La sconfitta ha portato il presidente della FIGC, Gabriele, a indire elezioni anticipate per la presidenza, fissando l'assemblea elettiva per il 4 novembre.ha deciso di convocare le elezioni in anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato, prevista per marzo 2025. Questa decisione è stata probabilmente influenzata dai numerosi attacchi e critiche ricevuti sia dal mondo dello sport che dalla politica, aggravati dal fallimento della Nazionale a Euro 2024. L'assemblea elettiva si terrà presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, con l'ordine del giorno che prevede, tra le altre cose, l'elezione del presidente federale e dei consiglieri federali.Un'altra questione delicata riguarda il futuro del capo delegazione della Nazionale,. L'ex portiere dellae dellaè apparso deluso dopo la sua prima esperienza in questo ruolo. La sconfitta contro la Svizzera, caratterizzata da una mancanza di grinta e voglia di lottare, ha pesato sul morale di Buffon, che si sente in partedel fallimento.Secondo alcune indiscrezioni riportate da Tuttosport e Sky Sport,Ha chiesto un incontro alla Federazione per fare il punto della situazione e valutare le condizioni per il futuro. Buffon ha cercato fin dall'inizio di interpretare il suo ruolo di motivatore, ma la delusione per l'eliminazione precoce lo ha portato a riflettere sulla possibilità di lasciare il suo incarico.La crisi post-Euro 2024 potrebbe portare a ulteriori cambiamenti all'interno della Nazionale, nonostante la conferma di Luciano Spalletti come commissario tecnico. Buffon vuole valutare attentamente i nuovi scenari prima di prendere una decisione definitiva sulle sue dimissioni. Se deciderà di rimanere, sarà necessario un rinnovo del progetto e un chiaro piano per il futuro della squadra azzurra.