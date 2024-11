Laha annunciato che da questa stagione, gli atleti paralimpici bianconeri scenderanno in campo non più come "Juventus for special" ma "Juventus one". Di seguito il comunicato del club con tutti i dettagli e il significato di questo cambiamento."Oggi ha inizio una nuova e attesa stagione sportiva per le nostre squadre paralimpiche, un momento che porta con sé l’emozione e l’adrenalina di un debutto che si accompagna ad una importante novità. Il Campionato FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale riparte e, con esso,Una nuova identità per un nuovo inizioQuesto nuovo nome segna un passaggio simbolico importante, volto a rappresentare la filosofia alla base del progetto: l; ciò significa “scardinare” bias e pregiudizi nei confronti della disabilità.Il Club ha lavorato alla costruzione di questo cambiamento durante la stagione 2023/2024, arrivando a una visione che unisce e rafforza l'idea di inclusione. Juventus One diventa così l’espressione di un rinnovato spirito di uguaglianza, dove ognuno è parte integrante della famiglia bianconera, lanciando un messaggio importante: non importa il ruolo o il campionato di riferimento, siamo tutti ugualmente parte di Juventus. Una filosofia che si era già concretizzata in occasione dell’evento “Juventus is JUVENTUS” dello scorso 3 dicembre, quando il Club ha organizzato un allenamento a ranghi misti tra calciatrici dell’Under 19 femminile e calciatori dell’Under 19 e Next Gen maschili.A partire da questa stagione, l’identità di Juventus One sarà visibile anche sulle divise da gara, grazie a una patch speciale che verrà applicata sulle maniche, simbolo tangibile di questa evoluzione. Oggi, con il debutto delle squadre dei livelli 2 e 3, si dà il via a un percorso che conferma l’impegno della Juventus per un calcio senza barriere, dove il valore umano è al centro.Con 130 atleti e sei squadre partecipanti ai vari livelli del campionato – una per il Livello 1, due per il Livello 2, due per il Livello 3 e una per il Livello 4 – Juventus One conferma la solidità e l’importanza del progetto. Il debutto odierno segna l’inizio della stagione per le squadre dei livelli 2 e 3, mentre le squadre dei livelli 1 e 4 scenderanno in campo nelle settimane successive."