Un caso abbastanza clamoroso quello di. Rimasto alnon essendo riuscito a trovare una quadra con nessuno dei club che lo hanno cercato in questa sessione di mercato, l'attaccante nigeriano è stato ora escluso dalla lista dei giocatori che Antonio Conte può impiegare in questa stagione di Serie A, al pari di Mario Rui. Il classe 1998 è fuori dal progetto tecnico partenopeo e vorrebbe salutare, ma alle sue condizioni. Non è comunque da escludere che per lui possa riaprirsi una pista in Arabia Saudita, dove il mercato chiude il prossimo 2 settembre.