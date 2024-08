è stato accolto calorosamente dai tifosi del Napoli, che hanno dimostrato il loro affetto e la loro passione con un'accoglienza vibrante e calorosa. Durante il suo arrivo, il gruppo di sostenitori partenopei ha intonato cori di benvenuto, ma non è mancato un messaggio polemico verso la, storica rivale del Napoli.In particolare, il coro "Chi non salta juventino è" ha risuonato forte e chiaro nei pressi del lungomare, a sottolineare il carattere e la rivalità intensa che contraddistinguono i derby tra Napoli e Juventus. Questo coro, tipico dell’animazione delle curve calcistiche italiane, ha creato un’atmosfera di festa e di unità tra i tifosi, esprimendo al contempo il loro disprezzo per i rivali storici. Dal diretto protagonista? Nessun gesto.