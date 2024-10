Secondo Luca, ex arbitro e attuale commentatore per DAZN, il Napoli avrebbe dovuto giocare in dieci uomini nella sfida contro il Lecce a causa di un mancato cartellino giallo a Giovanni. Il capitano del Napoli, già ammonito in precedenza, avrebbe infatti commesso un'azione ritenuta passibile di un secondo giallo, che avrebbe portato alla sua espulsione. Marelli ha espresso chiaramente il suo parere durante la trasmissione, sottolineando come questo episodio abbia avuto un impatto sul corso della partita. L'ex arbitro ha inoltre evidenziato l’importanza di una gestione più precisa e coerente dei cartellini in campo.