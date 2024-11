Napoli Femminile-Juventus Women, le pagelle

La Juventus Women torna in campo dopo la sosta nazionali contro il Napoli Femminile e vince per 0-3 con goal di Girelli, Krumbiegel e Caruso. Le nostre pagelle:una sorta di spettatrice non pagante. Una bella uscita alta e poco altro.si propone in avanti in un paio di occasioni, poi duella con le avversarie e mette la firma sul secondo goal bianconero.guida le compagne di reparto con grande classe, non si passa.qualche sbavatura ogni tanto, duella con le avversarie e non concede spazio.qualche cross fuori misura, però si sacrifica molto anche a tornare in fase difensiva.ma che partita ha fatto Eva Schatzer? Geometrie e ordine in mezzo al campo. Si propone in avanti e poi fa anche ammonire Di Marino.con una gran botta da fuori colpisce il palo e sfiora il raddoppio. Una grandissima gara. Dal 75'S.V.una spina nel fianco, corre, salta, inventa e si propone. Poi segna anche il goal del raddoppio.- parte in azione personale e si procura il rigore che ha sbloccato la sfida. Poi si intestardisce nei dribbling.entra e spaventa la difesa azzurra con le sue incursioni.trasforma un rigore poi fa tanto, tantissimo lavoro sporco. Una buona gara.con le sue giocate manda in tilt il Napoli.corre, tanto, ma perde anche parecchi palloni, non riesce ad incidere. Dal 64'entra e si procura il rigore che chiude la sfida.al rientro dalle nazionali era importante tornare a vincere dopo lo 0-0 contro l'Inter. Il tecnico tiene alta la concentrazione delle sue ragazze e porta a casa i tre punti.





