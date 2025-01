AFP via Getty Images

Vantaggio meritato. Anzi: meritatissimo. Non per il numero delle occasioni avute, ma soprattutto per l'atteggiamento con cui la Juve sta giocando a Napoli. Ed è 0-1, al Maradona. Ha segnato Kolo Muani, il nuovo arrivato, la "mottata" bella e buona che rende più imprevedibile la squadra bianconera. Sì, funziona. E non solo perché il francese ha bagnato il debutto con un gol pesantissimo.A fine primo tempo, dunque, ottimi segnali dal Maradona. La Juventus guida il gioco in casa della capolista. Ora serve tenere duro.