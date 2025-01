Napoli-Juventus, le 3 scelte forti di Motta

AFP or licensors

Il 25 gennaio alle ore 18, la Juventus tornerà in campo dopo il pareggio con il Club Brugge, affrontando il Napoli. Thiago Motta avrà la rosa quasi al completo e, di conseguenza, potrà effettuare diversi cambiamenti nella formazione. Il tecnico confermerà il 4-3-3 già utilizzato nelle ultime partite. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, mentre in difesa a destra troverà spazio Cambiaso, che sostituirà Savona, destinato alla panchina. Al centro della difesa, Gatti e Kalulu sono confermati, mentre a sinistra tornerà McKennie, che in Champions League aveva riposato.

A centrocampo, il trio composto da Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli e Khéphren Thuram sarà di nuovo schierato titolare, con Douglas Luiz pronto a entrare a partita in corso. In attacco, la novità principale sarà l'esordio dal primo minuto di Randal Kolo Muani, che prenderà il posto da titolare, affiancato da Kenan Yildiz e Nico Gonzalez. Per Dusan Vlahovic, invece, è prevista la terza panchina consecutiva, con la possibilità di subentrare nel corso della partita. Completano la lista dei possibili cambi Samuel Mbangula e Francisco Conceicao.