Napoli-Juventus, dirige Chiffi: la designazione completa

Chi arbitra Napoli-Juventus

Sale l'attesa per il big match della 22^ giornata, che vedrà la Juventus ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d'inizio è previsto per le 18:00.A dirigere la sfida sarà Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti e Pietro Dei Giudici; scelto come Quarto uomo Luca Zufferli, mentre al Var ci sarà Paolo Daniele Paterna con Maurizio Mariani Avar.La Juve dovrà cercare di portare a casa i tre punti in una partita non semplice, ma va data continuità al campionato dopo il successo con il Milan. Bisogna inoltre ripartire al meglio dopo il pareggio contro il Bruges, non particolarmente brillante.