Manca meno di un giorno alla super sfida in programma sabato alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, una partita cruciale per dare seguito alla vittoria dela Bergamo. La, invece, punta a difendere la propria imbattibilità in campionato.Nel frattempo, la squadra bianconera è arrivata a Napoli e si è sistemata al Grande Hotel Parker's. All'esterno della struttura, ad accogliere i giocatori, c’erano solo poche decine di tifosi, senza cori o particolare entusiasmo. L’attesa cresce per un match che promette spettacolo e potrebbe avere un peso significativo nella corsa al titolo. Lo riporta Il Mattino.