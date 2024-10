Brutte notizie perdall'ultima di tornata di gare delle Nazionali impegnate in Nations League. Nel match tra Slovacchia e Azerbaijan, si è infatti infortunato, ovvero il cervello del centrocampo delLobotka è uscito all'83' a causa di un infortunio muscolare che sembrerebbe riguardare la zona dei flessori. Nelle prossime ore il calciatore rientrerà in Italia per sottoporsi agli esami strumentali che chiariranno l'entità del suo infortunio. Quel che è certo è che il calciatore è da considerare a rischio per i prossimi impegni ravvicinati della capolista.