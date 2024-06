Futuro Kvaratskhelia, le parole dell'agente

Possibile svolta sul futuro di Kvaratskhelia. Sono arrivate infatti le parole dell'agente, Jugeli, a SportImedi: "Vogliamo lasciare il club, il nostro obiettivo è giocare la ChampionsLeague. Ora gli europei, ma la cosa peggiore è che resti qui e perda un anno".Questo l'intervento dell'agente sul futuro di Kvaratskhelia: "Vogliamo andare via, stiamo aspettando la fine dell'europeo. Il trasferimento in una squadra che gioca la Champions è la priorità. Se il Napoli giocasse la Champions gli consiglierei di rimanere. La cosa peggiore è che decida di rimanere, sarebbe come perdere un anno". La situazione dell'esterno georgiano può essere indirettamente legata a Federico Chiesa. Il Napoli infatti è una delle squadre interessate al giocatore e l'eventuale cessione di Kvaratskhelia garantirebbe al club di avere grandi risorse per poter fare un grande colpo. E il giocatore della Juventus è in cima alla lista di Antonio Conte.