"Non pensate che sia fissato con il mio gioco, non è così" ha dichiaratoal termine di una serata indimenticabile, che ha segnato un momento di svolta nella sua carriera. Contro il Manchester City, l’allenatore italo-brasiliano ha mostrato una sorprendente flessibilità tattica, abbandonando – per la prima volta in modo così evidente – i principi puristi che hanno spesso definito il suo stile di gioco.Quella notte, laha adottato un approccio squisitamente "italianista", rinunciando al possesso palla dominante e scegliendo invece di abbassare drasticamente il baricentro. I bianconeri hanno occupato con ordine e compattezza i trenta metri più arretrati del campo, trasformandosi in una muraglia fatta di concentrazione, aggressività, e tanta anima.La strategia era chiara: difendersi con disciplina militare e colpire con contropiedi improvvisi e letali. Una scelta controintuitiva rispetto al DNA tattico di Motta, ma straordinariamente efficace contro una squadra come il City, che ha sofferto l’intensità e la capacità della Juve di sfruttare ogni minimo spazio con precisione chirurgica.