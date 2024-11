Milan-Juventus, il messaggio di Morata

Si avvicina il big match tracon tanti nazionali che stanno tornando in queste ore o sono già rientrati nei rispettivi club. Chi sarà protagonista a San Siro è Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha recuperato dal colpo alla testa che lo aveva costretto a saltare il Cagliari e ha mandato dei segnali chiari dalla Nazionale.è sceso in campo per un tempo nel match vinto dalla Spagna contro la Svizzera. Il milanista è partito titolare uscendo all'intervallo. Oltre a giocare, Morata si è guadagnato anche un calcio di rigore, lasciandolo poi al compagno. Segnali chiari che il giocatore è pronto per sfidare la Juventus e da oggi inizierà la preparazione verso il match contro la sua ex squadra.