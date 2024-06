Le parole di Alvaronel post Spagna-Croazia:- "Ho chiesto di essere sostituito perché ho subito un duro colpo e la cosa migliore era uscire per far entrare un compagno di squadra in condizioni migliori".- "Era importante iniziare così. Ho visto la squadra con molta voglia e abbiamo pressato alto contro una grande squadra. È quello che dobbiamo fare, affrontare le partite dall'inizio come abbiamo fatto oggi. Sul secondo gol, ho visto che potevo rompere al centro, Fabián ha visto il mio passaggio ed è stato un gran gol. Sono contento per lui e per il risultato. Dobbiamo continuare così".