Non è stata una serata indimenticabile per Alvaro Morata. L'attaccante dell'Atletico Madrid, partito titolare nel match contro la Francia terminato 2-1 per gli iberici, durante i festeggiamenti della squadra è stato travolto da uno steward. Il motivo? Lo steward stava inseguendo un invasore di campo che era entrato nel rettangolo verde di gioco. Nel tentativo di fermarlo ha colpito il ginocchio dell'attaccante spagnolo. Morata è stato poi visto uscire zoppicante dal campo. Situazione dunque da monitorare, anche perché domenica la Spagna giocherà la finale contro una tra Inghilterra e Olanda.