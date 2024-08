Alvaroha lasciato il segno a San Siro con il suo primo gol in maglia rossonera, aprendo la strada a una rimonta straordinaria del Milan contro il Torino. In una partita che sembrava ormai sfuggire di mano, i rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi dieci minuti, strappando un prezioso 2-2 finale.Il gol diè arrivato in un momento cruciale, ridando speranza a una squadra che era sotto di due reti. Con un destro preciso e potente, l'attaccante spagnolo ha insaccato il pallone alle spalle del portiere granata, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti a San Siro.Questo gol ha rappresentato non solo il debutto nel tabellino dei marcatori per Morata con il Milan, ma anche l'inizio di una rimonta che si è completata nei minuti finali con un altro gol decisivo.