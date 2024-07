L'arrivo dialè ormai cosa fatta. Questione di ore per la precisione. L'attaccante spagnolo - fresco di trionfo a- vestirà la maglia rossonera dopo che il Diavolo ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 13 milioni per liberarlo dall'Atletico. Il classe 1992, dunque, si appresta a tornare in Italia per la terza volta dopo le precedenti esperienze con la Juventus dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. L'iberico - come riferito da Sky - completerà oggi l'iter delle visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime quattro stagioni.