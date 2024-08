Alvaro Morata si appresta a tornare in Italia e a calcare, un'altra volta ancora, il palcoscenico della Serie A. L'attaccante spagnolo, ex Juventus, raggiungerà Milanello nella giornata di domani per il suo primo allenamento agli ordini di Paulo Fonseca. Il classe 1992 è pronto dunque ad inaugurare il suo terzo capitolo italiano dopo i primi due vissuti con la maglia della Vecchia Signora dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Questa volta, invece, l'ex attaccante tra le altre di Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid.