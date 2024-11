Il digiuno prosegue

Le parole di Ibrahimovic

I numeri di Morata al Milan

13 presenze

10 volte titolare

3 goal

2 assist

879 minuti giocati

Era, ovviamente, uno degli uomini più attesi, ma contro il suo passato è andata agli archivi una prova destinata a non lasciare traccia. Stiamo ovviamente parlando di, schierato con una maglia da titolare al centro dell'attacco delcontro la, ovvero la squadra con cui si è consacrato nel campionato italiano. L'attaccante spagnolo ha infatti vestito la maglia bianconera dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.A San Siro, infatti, il numero 7 rossonero non si è praticamente mai visto, finendo per essere annullato dalla grande solidità inscenata dalla coppia difensiva portata da Pierre Kalulu e Federico Gatti. Il classe 1992 ha messo in scena l'ennesima prova di sacrificio e di lavoro sporco a servizio della squadra, ma in termini di pericolosità offensiva, per l'ex Real Madrid si è consumata un'altra notte senza gloria e senza grossi acuti.Per Morata, dunque, continua il digiuno da goal in Serie A. Il suo ultimo acuto in massima serie risale infatti a due mesi fa, quando lo scorso 27 settembre è andato in goal nel 3-0 rifilato al Lecce, ovvero il suo secondo centro in campionato dopo quello al debutto contro il Torino. Da quella sfida di fine settembre, Morata è andato a segno solamente in Champions League in occasione dell'ultima sfida contro il Real Madrid."Siamo molto soddisfatti: sapevamo cosa porta e cosa avrebbe portato. Un giocatore di collettivo, che non fa 50 goal all'anno: ma aiuta in compagni ed è un leader che aiuta la squadra anche fuori dal campo", ha dichiarato nel prepartita Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante e oggi dirigente del Milan.





