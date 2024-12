Domani alle ore 12 è in programma la conferenza stampa della vigilia diin vista della sfida tra. L'allenatore bianconero parlerà delle strategie e dell'approccio necessario per affrontare una squadra insidiosa come il Monza, reduce da buone prestazioni in campionato. Inoltre, Motta farà il punto della situazione sugli indisponibili, aggiornando sulle condizioni di giocatori come Douglas Luiz e Andrea Cambiaso, ancora alle prese con lavoro differenziato. Sarà un’occasione per comprendere meglio le scelte tattiche e le possibili alternative che verranno adottate per sopperire alle assenze nella difficile trasferta.