Chi arbitra Monza-Juventus

Sarà l'espertoa dirigere il match di domenica sera tra, valido per la 17^ giornata di Serie A.L'arbitro sarà coadiuvato dai due assistenti Valerio Colarossi e Alessandro Giallatini, mentre come Quarto uomo è stato designato Valerio Crezzini; al Var ci sarà Michael Fabbri con Fabio Maresca Avar. Il fischio d'inizio della gara in Brianza è fissato alle 20.45. E per i bianconeri sarà fondamentale tornare alla vittoria dopo l'ennesimo deludente pareggio, quello contro il Venezia, che la bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari non ha fatto di certo dimenticare.