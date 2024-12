Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Lazio, per commentare la prova della Juventus contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni:"I giocatori dovrebbero avere la stessa naturalezza e fluidità anche all'inizio della partita, e non solo quando cercano di rimontare. Sembra quasi che siano bloccati dalla gestione della partita. Riguardo a Vlahovic, sembra sempre un po' incompleto. Fatica a controllarla bene con la schiena rivolta alla porta. C'è anche una questione contrattuale legata a lui, quindi la Juventus deve decidere come procedere."